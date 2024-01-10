Дмитро Плетенчук: Немає підтвердження про переміщення корабля до Севастополя

Інформація про те, що російська держава могла перемістити один з кораблів військового призначення з Новоросійська до Севастополя не є істинною. Ймовірно, це поширення цієї інформації було спробою запровадження пропагандистських наративів, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Дмитра Плетенчука.

“Знову треба запровадити ясність. Великий корабель десантного призначення немає в акваторії Азово-Чорноморського басейну. Він також не знаходився там з початку повномасштабної військової агресії з боку Збройних Сил Російської Федерації.”, – заявив Плетенчук.

За актуальними даними, військовий десантний корабель “Петро Моргунов”, який створений на основі того ж проекту, так само не знаходиться на території тимчасово окупованого Криму.

У Чорному морі знайшли потужний російський корабель.