“Сталевий фронт”: “Метінвест” озброює ЗСУ технологічними новинками

Три 3D-принтери отримали бійці Національної гвардії української держави від імені “Метінвесту”. Ця підтримка здійснена в рамках “Сталевого фронту”, повідомляє “Преса України” з посиланням на повідомлення компанії.

“Метінвест” передали українській гвардії три одиниці тривимірних принтерів у рамках підтримки “Сталевого фронту”, заснованого Рінатом Ахметовим. Також було передано 18 кіло спеціального пластику для друку.

Ці принтери, ймовірно, будуть використовуватися українськими бійцями для друкування комплектуючих різного характеру. Заявляється, що використання даного виду техніки на передовій є популярною світовою практикою.

Українська армія подякувала “Метінвесту” за підтримку під час війни.

Україна також отримала 5 мільярдів доларів підтримки.