Новий рівень загрози: РФ готується до оснащення ракет Х-32 касетними боєприпасами

Збройні Сили Російської Федерації планують розпочати оснащення крилатих ракет моделі Х-32 бойовими запасами касетного типу. Це необхідно для проведення нових ударів по українській державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного опору.

Центр національного опору, разом із зусиллями партизанських підрозділів отримав інформацію про те, що російська армія планує реформування ракет моделі Х-32. У них збираються почати вводити бойові запаси касетного типу, що допомагатиме російській армії проводити атаки по українських містах.

Найімовірніше, ця модифікація стане небезпечною для українських населених пунктів та житлових кварталів через небезпеку касетних боєприпасів.

Також були висвітлені обмеження ракет іранського походження.