Загострення у війні: РФ змінила пріоритети та посилила атаки по Україні масованими обстрілами

Російська Федерація застосовує у війні проти української держави тактику обстрілу масованого типу. Для цього використовується озброєння дальнобійного типу. Найімовірніше Збройні Сили Російської Федерації змінили пріоритетні цілі для атак, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер (Х).

Розвідка Великобританії зазначає, що починаючи з 29 грудня 2023 року Російська Федерація посилила масованість своїх атак проти української держави. Росія використовує при цьому значну частину своїх бойових запасів боєприпасів. Це стосується також ракет повітряного базування, які випускалися протягом останніх місяців.

“Останні удари, найімовірніше, спрямовували в оборонну промисловість України.”, – заявили у зведенні.

Масовані атаки не нова тактика для ЗС РФ.