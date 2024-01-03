Рекордний борг: Державний борг США досяг 34 трильйонів доларів

Загальний обов’язок американської держави оновив свій рекорд. Щоденний звіт міністерства фінансів Америки показав, що борг США зріс до 34,001 трильйона доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Американський державний борг продовжує зростати. За 29 грудня було показано, що на актуальний момент він становить не менше 34,001 трильйона доларів.

Це після підвищення боргу до 33 трлн доларів у вересні 2023 року.

Також повідомляється, що Конгрес США планує вирішувати цю проблему. Перші обговорення розпочнуться наступного тижня.

Ці переговори межуватимуть із вимогами республіканців щодо скорочення витрат США у 2024 році. Це скорочення насамперед стосується підтримки України.

Вже повідомлялося про борг США розміром 22 трильйони доларів.