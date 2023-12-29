Дефіцит у підтримці: Пенсії держслужбовців в Україні під загрозою через кризу

Українській державі, ймовірно, доведеться відкласти процедуру виплати пенсійних коштів представникам державних служб. Це станеться за умови, що Європейський Союз і США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Financial Times.

Financial Times повідомили, що, можливо, державні службовці не отримають вчасно пенсійні виплати. За словами Юлії Свиреденко, це може статися, якщо продовжиться дефіцит зовнішньої підтримки, який підштовхує економіку української держави переходити на “режим виживання”.

Вона сподівається, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки дотримаються обіцянок про підтримку української держави на початку 2024 року.

Раніше стверджувалося, що українці зможуть отримати компенсацію без додатка «Дія».