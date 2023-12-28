Вибори під контролем: РФ спрямовує “політтехнологів” на окуповані території

Російська влада відправила на тимчасово окуповані українські території політичних технологів, які займатимуться “фіксацією” голосування. Вони “малюватимуть” підсумкові результати виборів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного опору заявив, що на тимчасово окупованих територіях помічені політичні технологи Російської Федерації.

“У Кремлі, мабуть, вже визначилися з підсумковими результатами виборів. Тому вже прибули політтехнологи. Вони малюватимуть цифри для Володимира Путіна. Він має зібрати 80% підтримки. Але явка має бути аналогічною”, – заявили в Центрі національного спротиву.

Так само підкреслюється, що явку так само можуть “намалювати”.

Нагадаємо, що російська ЦВК вже планує проведення “виборів“.