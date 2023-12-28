Бойова готовність: Естонія забезпечила вчення для ЗСУ під час вторгнення

Естонська держава навчила приблизно 1300 українських військовослужбовців з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Це стало великою підтримкою для ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на ERR.

Видавництво ERR підтвердило інформацію про військову підтримку України з боку Естонії. Естонська держава проводила навчання для 1300 бойовиків української армії. Навчання складалося насамперед із базової підготовки.

Так само тренування полягало у підготовці українських снайперів, стрільців, артилеристів, а також інформаційних фахівців.

Крім цього стало стверджується, що навчання українських солдатів буде вигідним і самій естонській державі. Так як це навчання є двостороннім процесом.

Раніше Естонія закривала свої кордони для Російської Федерації.