uResidency: Україна запускає бета-тест програми для онлайн-реєстрації ФОП

В українській державі запустили бета-тест uResidency. Ця програма має допомогти українцям реєструвати ФОП і не лише, повідомляє “Преса України” із посиланням на Михайла Федерова.

Михайло Федеров повідомив про те, що українська держава запустила нову програму uResidency у бета-тестування. Громадяни української та інших держав зможуть реєструвати за її допомогою ФОП в Україні, а також вести бізнес, перебуваючи будь-де. Для цього будуть сплачуватись податки до українського бюджету.

“У uResidency всі послуги вже автоматизують основні процеси. Також варто зауважити, що це саме онлайн програма. Подача заявки та відкриття банківського рахунку, все відбувається в мережі Інтернет”, – заявив Федеров.

Так само Федеров казав, що вчителі отримають збільшення зарплати.