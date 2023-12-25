Прихована загроза: Вибухівка та балони з відкритими вентилями у будинку празького стрілка

Правоохоронні органи чеської держави провели розслідування в будинку студента віком 24 роки. Раніше він влаштував стрілянину у центрі столиці. Там виявили вибухові речовини, повідомляє “Преса України” з посиланням на Radio Prague International.

Чеські правоохоронці знайшли вибухівку вдома у студента, який розпочав стрілянину у центрі Праги. Спікер місцевої поліції заявив про те, що це розслідування проводилося в селищі Гостунь. Стрілець раніше проживав там.

Співробітники правоохоронних органів виявили вибухівку, пристрій якої показує, що її було зроблено самостійно.

Стверджується, що оперативники також виявили на території балони з відкритими вентилями. Можливо, планувався підрив будівлі.

Стрілянину почули і на Київщині.