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Понеділок, 18 Грудня

Бійці ЗСУ успішно атакують: 80 ворогів знищено на півдні України за добу

ЗСУ продовжують проводити відтіснення ворога по всій території України.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують проводити витіснення ворога по всій території української держави. На південній частині України протягом попередньої доби вже ліквідовано 80 представників російської армії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сили оборони півдня України.

“Українські сили оборони на півдні продовжують виконувати свої бойові завдання”, – наголошують військовослужбовці.

Дані, надані бійцями Збройних Сил України показують, що за попередню добу ЗСУ змогли ліквідувати 2 реактивні системи залпового вогню “Град”, 1 міномет, човен, станцію РЕБ, 14 одиниць бронетехніки, 80 бійців особового складу російської армії, 12 оруд. машина командно-штабного типу “АПЕ-5”.

ЗСУ і раніше показували добрі результати на полі бою.

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