Новий тимчасовий маршрут №60 у Києві: обхід ділянок з ремонтом

На території української столиці стартував тимчасовий автобусний маршрут №60. Він здійснюватиме рейси альтернативним маршрутом ділянок, які закриті на ремонтні роботи, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Київпастрансу.

Автобус триматиме курс між станціями метрополітену “Либідська” та “Деміївська”.

Відомство зробило відмітку у тому що організація маршруту всього необхідного обслуговування одне з основних цілей на даний момент. Також обслуговування має стосуватися пасажирів, які користуватимуться цим транспортним рішенням.

“Для нас зараз найголовніше це забезпечити максимальний рівень обслуговування автобуса, а також українців, які ним користуватимуться”, – заявили в компанії.

Також з’явився новий маршрут для українців, які потребують евакуації.