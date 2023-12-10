США підтримують Ізраїль: Дозволено продаж танкових снарядів

Адміністрація лідера американської держави використала повноваження надзвичайного типу. Це було зроблено для того, щоб дозволити продаж ізраїльській державі близько 14 тисяч снарядів для танків, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters повідомило, що Сполучені Штати Америки готові до того, щоб підтримувати Ізраїль у війні проти ХАМАСу. Державний департамент США оголосив надзвичайну ситуацію, завдяки якій скористався законом про контроль над експортом озброєння.

Таким чином, Сполучені Штати Америки відкрили собі можливість експортувати ізраїльським збройним силам 14 тисяч снарядів призначених для танкових військ. Завдяки надзвичайній ситуації це вдалося зробити в обхід схвалення конгресу.

Нагадаємо, що раніше порушувалося питання «заминання» конфлікту на Донбасі.