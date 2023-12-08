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П’ятниця, 8 Грудня

Зустріч Єрмака та Пріцкер: Розвиток економічного відновлення України у фокусі

Єрмак провів нову зустріч, у якій брала участь представниця США.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Керівник офісу лідера української держави провів нову зустріч, у якій брала участь представниця США. Вона відповідає за питання економічного відновлення української держави, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Офіс президента України повідомив про те, що Андрій Єрмак провів зустріч із Пенні Пріцкер. У ході цієї зустрічі було розглянуто питання українсько-американської конференції оборонних індустрій. Також порушувалося питання про сприятливу співпрацю між двома країнами.

“Це зможе відкрити шлях до нового українського оборонно-промислового комплексу, який пройшов відродження. Який буде здатний задовольнити всі потреби наших захисників”, – заявив Єрмак.

Також Єрмак зажадав від Заходу гарантії.

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