Зустріч Єрмака та Пріцкер: Розвиток економічного відновлення України у фокусі

Керівник офісу лідера української держави провів нову зустріч, у якій брала участь представниця США. Вона відповідає за питання економічного відновлення української держави, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Офіс президента України повідомив про те, що Андрій Єрмак провів зустріч із Пенні Пріцкер. У ході цієї зустрічі було розглянуто питання українсько-американської конференції оборонних індустрій. Також порушувалося питання про сприятливу співпрацю між двома країнами.

“Це зможе відкрити шлях до нового українського оборонно-промислового комплексу, який пройшов відродження. Який буде здатний задовольнити всі потреби наших захисників”, – заявив Єрмак.

Також Єрмак зажадав від Заходу гарантії.