Нафтові проблеми: Росія стикається з викликами під час продажу Індії

Російська Федерація зіштовхнулася з серйозними проблемами під час спроби здійснення акту продажу своєї нафти Індії. Ці проблеми виникли завдяки західним санкціям, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Проблеми Російської Федерації у сфері нафтоторгівлі загострилися завдяки санкційним обмеженням, які наклав Захід. Індія на даний момент є найбільшим закупником російської нафти, тому вона має “монополію” у цьому плані.

Індія наполягла на тому, щоб оплачувати російську морську нафту у своїй валюті, індійських рупіях. Через це торговельна діяльність між державами сповільнилася, а згодом практично припинила своє функціонування.

Російський банк дав вказівки не приймати цю валюту, оскільки це зробить Росію залежною від Індії ще більше.

Крім цього, на російську нафту вже поставлена стеля цін.