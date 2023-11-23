Ллойд Остін: Світ не повинен залишати Україну одну у боротьбі з ЗС РФ

Американський міністр оборони закликав світові держави до того, щоб більше підтримувати Україну. Насамперед у протистоянні Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву міністра оборони Сполучених Штатів Америки.

За словами політика, українська держава має отримувати якнайбільше підтримки від світової спільноти, щоб ефективно боротися проти країни-агресора. Тому що жодна держава не хоче жити у світі, де до неї можуть почати вторгатися сусіди.

“Ніхто з нас не хоче, щоб у їхній будинок хтось почав вторгатися. Ніхто не хоче, щоб хулігани Володимира Путіна могли безкарно вторгатися в чужі держави. Тому вся світова спільнота має допомагати Україні в боротьбі проти цих хуліганів”, – заявив Ллойд Остін.

Ллойд Остін раніше проводив переговори щодо співпраці з Україною.