Актуально
Підписатися
Четвер, 23 Листопада

Ллойд Остін: Світ не повинен залишати Україну одну у боротьбі з ЗС РФ

Міністр оборони США закликав світові держави до того, щоб більше підтримувати Україну.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Американський міністр оборони закликав світові держави до того, щоб більше підтримувати Україну. Насамперед у протистоянні Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву міністра оборони Сполучених Штатів Америки.

За словами політика, українська держава має отримувати якнайбільше підтримки від світової спільноти, щоб ефективно боротися проти країни-агресора. Тому що жодна держава не хоче жити у світі, де до неї можуть почати вторгатися сусіди.

“Ніхто з нас не хоче, щоб у їхній будинок хтось почав вторгатися. Ніхто не хоче, щоб хулігани Володимира Путіна могли безкарно вторгатися в чужі держави. Тому вся світова спільнота має допомагати Україні в боротьбі проти цих хуліганів”, – заявив Ллойд Остін.

Ллойд Остін раніше проводив переговори щодо співпраці з Україною.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.