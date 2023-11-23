Дипломатичний обмін: Зеленський висловлює вдячність Аргентині за підтримку у воєнний час

Чинний лідер української держави провів розмову із президентом Аргентини. Лідер Аргентини нещодавно зайняв свою політичну позицію, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс президента України.

Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський переговорив з Хав’єром Мілеєм. Він привітав колегу з отриманням посади і подякував за позицію, яку він активно тримає з початку військової агресії Російської Федерації.

“Я особливо вдячний за те, що мій колега не відступає від своїх принципів, і стійко дотримується позиції, яку вибрав із самого початку війни. Кожен житель України бачив цю підтримку. Ми всі дуже вдячні”, – заявив Володимир Зеленський.

Також він подякував аргентинській державі за підтримку в гуманітарному спектрі.

Раніше Україна отримала 40 тисяч доларів гуманітарної підтримки.