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Четвер, 23 Листопада

Дипломатичний обмін: Зеленський висловлює вдячність Аргентині за підтримку у воєнний час

Зеленський провів розмову із президентом Аргентини.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер української держави провів розмову із президентом Аргентини. Лідер Аргентини нещодавно зайняв свою політичну позицію, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс президента України.

Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський переговорив з Хав’єром Мілеєм. Він привітав колегу з отриманням посади і подякував за позицію, яку він активно тримає з початку військової агресії Російської Федерації.

“Я особливо вдячний за те, що мій колега не відступає від своїх принципів, і стійко дотримується позиції, яку вибрав із самого початку війни. Кожен житель України бачив цю підтримку. Ми всі дуже вдячні”, – заявив Володимир Зеленський.

Також він подякував аргентинській державі за підтримку в гуманітарному спектрі.

Раніше Україна отримала 40 тисяч доларів гуманітарної підтримки.

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