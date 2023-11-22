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Середа, 22 Листопада

Вето від Росії та Білорусі: Естонія не стане головою ОБСЄ

Білорусь та Російська Федерація наклали вето на затвердження Естонії як голови ОБСЄ.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією відмовилися від затвердження Естонії як наступний голова ОБСЄ, повідомляє “Преса України” з посиланням на ERR.

Російська Федерація та Білорусь відмовилися від того, щоб Естонія стала наступним головою ОБСЄ. Вони наклали вето на це рішення. Представник Міністерства закордонних справ Естонії заявила, що вето наклали протягом засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яке проходило на території Відня.

“Так як крім Естонії немає більше жодного кандидата від Європейського Союзу на цю роль, необхідно обговорити це з нашими партнерами”, – заявила Бретті Сараппу.

Також вона додала, що ця дія з боку Росії та Білорусі виглядає як спроба просування свого кандидата.

Білорусь раніше висувала звинувачення Польщі.

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