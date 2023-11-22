Актуально
Підписатися
Середа, 22 Листопада

Українські льотчики Данії: Тренування на винищувачах F-16

У Данії українські пілоти тренуються у використанні F-16.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На території датської держави пілоти Збройних сил України вже проходять тренувальні процеси. Вони проходять у повітряному просторі під наглядом інструкторів на винищувачах F-16, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Україна-Укрінформ“.

Українські льотчики активно проходять тренування щодо використання універсальних винищувачів американського зразка F-16. Це відбувається у Данії, де їм допомагають спеціальні інструктори.

“Перед цим українські льотчики тренувалися на спеціальних літаках, які надав Північноатлантичний Альянс, які стали сполучною ланкою між ними та F-16. На даний момент українські льотчики проходять тренування на самих F-16, за допомогою інструкторів”, – заявив Юрій Ігнат. .

Спікер також впевнений, що українські військові далі самостійно літатимуть на винищувачах.

До цього українські льотчики тренувалися на чеських симуляторах.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.