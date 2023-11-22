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Середа, 22 Листопада

Поліпшення умов: новий маршрут евакуації для українців через Сумську область

На території Сумської області з'явився новий маршрут евакуації.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На території Сумської області з’явився новий маршрут, призначений для проведення евакуації. Ним користуватимуться українські громадяни, які повертаються з тимчасово окупованих територій через країну-агресора, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сумську ОВА.

Сумська Обласна військова адміністрація заявила про те, що на Сумщині з’явився новий маршрут для евакуації. Він проходить через контрольно-пропускний пункт “Покровка”, для евакуації використовують маршрут, призначений для автобусів.

В українській державі на даний момент активні три маршрути для евакуації. Один використовує залізничний транспорт, два інших використовують автобуси.

Начальник ОВА підкреслив, що новий маршрут зобов’язаний забезпечити українцям більше комфорту під час евакуації.

Такі дії важливі за повторних атак ЗС РФ.

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