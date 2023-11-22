Новий прем’єр Словаччини за внутрішні зміни: Фіцо отримав підтримку парламенту

Словацький парламент провів процедуру затвердження Роберта Фіцо на позиції прем’єр-міністра. Таким чином вони підтримали політичну програму, яку запровадив цей кандидат на посаду, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Фіцо переміг на політичних виборах, які проходили у вересні 2023 року. Він просував політичну кампанію, яка містить у собі обіцянку припинення військової підтримки української держави. Також вона планує знизити бюджетний дефіцит і запровадити новий податок.

Коаліція цього політика ухвалила програму минулого тижня. Парламент Словаччини підтримав цю ініціативу.

Таким чином, Словаччина, ймовірно, припинить підтримувати українську державу у війні проти країни-агресора.

Проте українська армія отримує підтримку і від інших партнерів.