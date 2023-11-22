Нова підтримка від Латвії: Україна отримає 8 авто вилучених за п’яне водіння

Латвійський уряд ухвалив рішення про те, що українська держава отримає ще вісім одиниць автомобілів. Ці машини раніше належали водіям, яких спіймали при нетверезому керуванні автомобілем, повідомляє “Преса України” з посиланням на Delfi.

Видавництво Delfi повідомило про те, що лідери Латвії ухвалили рішення про нову підтримку української держави. Ще вісім автомобілів перейдуть у користування Україною.

Моделі даних видів транспортних засобів: Toyota RAV4 у кількості двох штук; Toyota Avensis; Kia Sportage; Volvo XC90; Honda Legend; Volkswagen Touareg.

Вони раніше належали водіям, які зловживали алкоголем, та були спіймані на нетверезому водінні. Слідчі під час затримання конфіскували автотранспортні засоби.

Також Латвія розглядає можливості партнерства з Донеччиною.