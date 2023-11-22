15 років за зраду: У Луганській області ухвалили вирок колаборанту

Мешканцю Луганської області ухвалили вирок про 15 років позбавлення волі. Причиною даного покарання є співпраця з країною-агресором, повідомляє “Преса України” з посиланням на СБУ.

Служба безпеки України доповіла про винесення вироку про позбавлення волі строком на 15 років зраднику української держави. Він приєднався до “208-го стрілецького полку “ЛНР”.

Чоловік проходив бойову підготовку щодо тактики ведення бою, штурмових дій. Він був відправлений у район Бахмута для того, щоб заважати українським збройним силам.

Під час проведення своїх обов’язків він потрапив у полон. На той момент українські військовослужбовці проводили контрнаступні дії. Він був відданий суду, який виніс йому вирок за кількома статтями.

Служба безпеки України й раніше ловила зрадників.