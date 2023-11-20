Суддя Броварова спіймали за хабар: приховування доказів за гроші

Представники відтак комітету завершили одне з розслідувань. Воно стосується судді Броварова, якого упіймали за отримання грошей за приховування доказів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Представник однієї із сторін судового розгляду запропонував судді Броварову хабар за те, щоб він приховав докази провини підозрюваного. Повний розмір нелегального збагачення за цю дію судді становить 4000 доларів. Передача хабара розділена на два етапи, одну чверть суми суддя отримав за ухвалення рішення про те, щоб прибрати докази із справи. Решту він отримав би після завершення всіх пунктів договору, які включають так само стягнення боргу з позивача.

Під розгляд за фактом хабара також потрапив представник “Слуг Народу“.