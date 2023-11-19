Підкуп громадян: Росія пропонує 10 тисяч рублів за відмову від українського громадянства

Російські військовослужбовці на тимчасово окупованих територіях України пропонують виплату 10 тисяч рублів. За ці гроші вони пропонують відмовитись від українського громадянства, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного спротиву фіксує на тимчасово окупованих територіях високу активність російських військовослужбовців. Вони пропонують українцям втратити громадянство за 10 тисяч рублів.

Ця пропозиція надається мешканцям пенсійного віку, які зможуть переоформити пенсію за російськими нормами.

Таким чином Кремль намагається купити українських мешканців, щоб підтримати ілюзію підтримки серед народу.

Нагадаємо, що це не перший метод впливу на місцевих жителів.