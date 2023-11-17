БРСЕ підтримує українську охорону здоров’я: виділяє 100 мільйонів євро

Банк розвитку Ради Європи погодився на те, щоб дати кредит, розмір якого становить 100 мільйонів євро. Цей кредит буде адресований Міністерству охорони здоров’я української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс Ради Європи в Україні.

БРРЄ погодився на те, щоб надати українській державі кредит на зміцнення формувань Міністерства охорони здоров’я держави. Рамковий проект HEAL, запропонований Україною, має вартість 500 мільйонів доларів. У його створенні також брав участь і БРСЕ.

Міністерство охорони здоров’я України також уточнило, що через російську агресію здоров’я українців один із головних пріоритетів. Тому що дії ЗС РФ часто торкаються здоров’я українських громадян.

НБУ ж заявив, що незабаром грошові перекази займатимуть 10 секунд.