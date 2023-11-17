Актуально
Підписатися
П’ятниця, 17 Листопада

БРСЕ підтримує українську охорону здоров’я: виділяє 100 мільйонів євро

Банк розвитку Ради Європи погодився на те, щоб дати кредит у 100 мільйонів євро.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Банк розвитку Ради Європи погодився на те, щоб дати кредит, розмір якого становить 100 мільйонів євро. Цей кредит буде адресований Міністерству охорони здоров’я української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс Ради Європи в Україні.

БРРЄ погодився на те, щоб надати українській державі кредит на зміцнення формувань Міністерства охорони здоров’я держави. Рамковий проект HEAL, запропонований Україною, має вартість 500 мільйонів доларів. У його створенні також брав участь і БРСЕ.

Міністерство охорони здоров’я України також уточнило, що через російську агресію здоров’я українців один із головних пріоритетів. Тому що дії ЗС РФ часто торкаються здоров’я українських громадян.

НБУ ж заявив, що незабаром грошові перекази займатимуть 10 секунд.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.