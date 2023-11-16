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Четвер, 16 Листопада

Мета – тривале протистояння: Росія веде війну з надією на виснаження України

РФ продовжують агресію затягування війни.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація продовжує свою агресію у військовому плані. Цим вона сподівається триматися якнайдовше, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Голос Америки“.

Глава естонського уряду заявила, що метою Росії у продовженні війни є бажання протриматися довше, ніж українська держава. Проте, допомога країн-партнерів допомагають Україні триматися й надалі.

Таким чином вона наголосила на важливості підтримки української держави з боку всіх країн-партнерів. Вона наголосила, що якщо Україна програє, то Росія не зупиниться на досягнутому.

“Ця війна не на швидкість, а на виснаження. Це не безвихідь, проте на перемогу піде багато часу”, – заявила вона, відповідаючи на запитання кореспондентів.

Військова агресія обходиться РФ великою ціною.

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