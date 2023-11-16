МАГАТЕ підтверджує: Російська армія створила блекаут на Запорізькій АЕС

Блекаут часткового характеру відбувся на території окупованої ділянки Запорізької АЕС. Слідчі дійшли висновку, що причиною блекауту стали дії російських збройних сил, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Енергоатом”.

“Енергоатом” заявляють, що блекаут, який стався на деяких ділянках Запорізької атомної електростанції, яка на даний момент є частиною окупованих об’єктів, створений ЗС РФ.

Головна причина блекауту – це некомпетентність з боку людей, яких відправили на посади Збройні Сили Російської Федерації. Подія вже підтверджена світовою спільнотою в особі інспекторів МАГАТЕ. Вони знаходяться на території тимчасово окупованої атомної електростанції.

МАГАТЕ вже шукали небезпеку у Запорізькій АЕС.