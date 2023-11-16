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Четвер, 16 Листопада

МАГАТЕ підтверджує: Російська армія створила блекаут на Запорізькій АЕС

Частковий блекаут на запорізькій АЕС викликаний некомпетентністю РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Блекаут часткового характеру відбувся на території окупованої ділянки Запорізької АЕС. Слідчі дійшли висновку, що причиною блекауту стали дії російських збройних сил, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Енергоатом”.

“Енергоатом” заявляють, що блекаут, який стався на деяких ділянках Запорізької атомної електростанції, яка на даний момент є частиною окупованих об’єктів, створений ЗС РФ.

Головна причина блекауту – це некомпетентність з боку людей, яких відправили на посади Збройні Сили Російської Федерації. Подія вже підтверджена світовою спільнотою в особі інспекторів МАГАТЕ. Вони знаходяться на території тимчасово окупованої атомної електростанції.

МАГАТЕ вже шукали небезпеку у Запорізькій АЕС.

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