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Середа, 15 Листопада

Зміни у русі трамваїв у Дніпрі через аварію: Як це вплине на городян

У Дніпрі тимчасово змінено маршрути громадського транспорту.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На території Дніпра через ремонтні роботи аварійного трамвайного поїзда змінився рух громадського транспорту. Фахівці заявляють, що це продовжуватиметься доти, доки технічні роботи не будуть завершені, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Департаменту транспорту Дніпровської міської ради.

Дніпровська міська рада повідомила про вимушену зміну у русі транспорту громадського користування. На весь період виконання технічних робіт над трамвайним аварійним поїздом громадський транспорт не зможе повертатися до старих маршрутів.

“Кільце А” у місті перейде на посилений режим роботи, так як на нього прийшло багато навантаження. Крім цього, маршрут №1 тимчасово відкритий, і він проходитиме від вокзалу до вулиці Центральної.

Також працюватиме маршрут від вокзалу до вулиці Героїв Майдану.

“Укрзалізниця” також розширює свої маршрути.

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