Росія втрачає доходи від нафтового ринку: ціни на нафту обрушилися через санкції

Актуальні грошові доходи Російської Федерації в області нафтового ринку становлять меншу суму, ніж була зафіксована попереднім піком. Так як ціни на її нафту у світі обрушилися завдяки введеним санкціям, повідомляє “Преса України” з посиланням на МЕА.

МЕА заявили про те, що Російська Федерація зазнає зниження доходів в галузі експорту нафти. Це пов’язують із актуальними санкційними обмеженнями, які світові держави поставили на російських виробників. Тож ціни на нафтопродукти Росії знизилися.

Сира нафта, а також нафтопродукти знизилися в ціні на даний момент на 25 мільйонів доларів порівняно з попереднім піком цін, який фіксували у жовтні 2022 року. МЕА прогнозує, що ціни продовжуватимуть знижуватися.

Проте імпорт нафти Німеччиною із Росії залишається великим.