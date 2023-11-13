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Понеділок, 13 Листопада

Обхід із використанням людей: Як ЗС РФ застосовує українців як живі щити

ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях використовує українців як щити.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На тимчасово окупованих українських теренах проходять облави, які роблять представники російської армії. Для їхньої ініціації використовують українських громадян. Вони відіграють роль жирового щита, повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву Івана Федерова.

Іван Федеров заявив, що на тимчасово окупованих територіях використовують українців як живий щит. Це роблять представники Збройних Сил Російської Федерації у рамках облав. Це називається “поквартирні обходи” у ЗС РФ. Вони проводять заселення багатоповерхових будинків, щоб неможливо було проводити обстріл їх позицій. Так само вони створюють ілюзію того, що на тимчасово окупованих територіях на даний момент немає витоку мирних громадян. Щоб “на папері” всі багатоквартирні будинки були зайняті.

Федєрів уже сповіщав про озброєння армії дронів ЗСУ.

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