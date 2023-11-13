Дрони на варті: ЗСУ публікують відео ліквідації супротивника в реальному часі

Збройні Сили України опублікували в інтернеті відео про те, як вони ліквідували сил противника на Авдіївському напрямку. Дане відео було знято завдяки камерам на дронах, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал бійців 47-ї бригади.

47-а окрема механізована бригада повідомила свої успіхи на полі бою. Як доказ успіхів ними було опубліковано відео зняте на камери встановлені на безпілотних літальних апаратах. На відеоматеріалах зафіксовано процес ліквідації представників російської армії на Авдіївському напрямку.

“Це робота гідна звання ювелірної. Наші бійці успішно знищили російських бойовиків на Авдіївському напрямку. Для цього їм вистачило допомоги побратимів із дружніх підрозділів”, – заявили у бригаді.

З використанням дронів ЗСУ вже знищували танки ЗС РФ.