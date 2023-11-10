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Субота, 11 Листопада

Ентоні Блінкен: США готові продовжувати допомагати Україні у захисті від агресії

США розповіли про свій план дій на період подальшої підтримки України.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки розповіли про свій план дій на період подальшої підтримки української держави. Підтримка полягає у тому, щоб відбивати агресію з боку Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Ентоні Блінкена.

Ентоні Блінкен повідомив, що Америка готова продовжувати допомагати українській державі в протистоянні країні-агресору. Чиновник також додав, що Російська Федерація в змозі завершити свою агресію коли забажає. Для цього потрібно буде вивести свої збройні сили з України.

Крім цього, умовою для завершення війни є припинення атак по Україні. Доки ці умови не будуть виконані, США продовжуватимуть допомагати Україні в захисті та підтримці, а Росію притягати до відповідальності.

Блінкен також розповідав про підтримку ізраїльської держави.

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