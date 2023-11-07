Українці активно скористаються житловими сертифікатами: 1 мільярд гривень компенсації

Сума можливих для використання житлових сертифікатів вже перевищила еквівалентно 1 мільярд гривень. За допомогою цих паперів українці, які втратили житло внаслідок війни, зможуть отримати компенсацію, повідомляє “Преса України“.

Олена Шуляк повідомила, що житлові сертифікати в Україні активно використовуються. Це показник актуальності цього виду компенсації і натомість військових дій проти Збройних сил Російської Федерації.

Вона заявила про те, що дана ініціатива на даний момент має вік у три місяці. Вперше вона набула чинності 1 серпня 2023 року.

На момент старту можливості відразу ж надійшло 5,5 тисячі заяв від українських громадян, які втратили житло внаслідок атак ЗС РФ.

Наразі налічується еквівалент 1 мільярда гривень компенсації.

Вже повідомлялося, що українці отримають компенсацію.