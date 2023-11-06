Нові випадки гепатиту A в Україні: П’ятеро областей під наглядом

На території п’яти областей української держави знайшли гепатит О. Це вдалося завдяки новим випадкам захворювань, які фіксували у Дніпропетровській, а також Закарпатській областях, повідомляє “Преса України” з посиланням на ЗМІ Дніпропетровської області.

Лідер департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА зробив заяву про те, що фахівці зафіксували нові випадки захворювання на гепатит А. Кількість хворих дорівнює 125.

“На даний момент це все ніяк не можна назвати спалахом хвороби. Підстав для цього немає жодних. Не дотримано умови 3-5 випадків усередині одного вузького кола особистостей”, – заявив Анатолій Пшеничний.

У Дніпропетровській області ж зафіксували додаткові 32 випадки захворювання. На даний момент проводитиметься аналіз можливих джерел хвороби.