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Понеділок, 6 Листопада

Інцидент у Німеччині: Група росіян напала на українців, одного з них поранили

У Німеччині група росіян напала на молодих українців.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

На території німецької держави група росіян напала на громадян України молодого віку. Громадяни Російської Федерації спочатку намагалися створити провокаційну атмосферу завдяки політичним гаслам. Поліція затримала підозрюваного, повідомляє “Преса України” з посиланням на Tagesschau.

Представники поліції Німеччини поділилися інформацією про те, що люди у кількості семи навмисне намагалися влаштувати сутичку проти чотирьох українців віком 19 років. Вони це робили завдяки проросійським гаслам.

“Вони вдарили одного з громадян України пістолетом. Вкрали навушники, годинник, а після цього втекли”, – заявили у німецькій поліції.

Медичні свідчення стверджують, що потерпілий отримав легкі поранення. Правоохоронні органи стверджують, що змогли затримати підозрюваного.

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