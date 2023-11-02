Драма перед поєдинком: Вусік наполягає на доказах травми Ф’юрі

Партнери боксера з української держави Олександра Усика докладають зусиль для того, щоб отримати підтвердження травми Ф’юрі. Вони хочуть отримати на руки документальне підтвердження того, що Ф’юрі не може дати бій Усіку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Boxing Scene.

Посередник Олександра Усика зажадав від представників Тайсона Ф’юрі документи, які б підтверджували травми боксера. Представники українського спортсмена посіли у цьому питанні категоричну позицію.

“Ми люди не дурні, щоб заперечувати можливість травми. Тим не менш, потрібно, щоб все було правильно. Якщо інформація про травму правдива, то нам потрібно побачити цьому документальне підтвердження. Воно обов’язково має бути на руках у представників Тайсона Ф’юрі. Тому з цим проблем бути не повинно.”, – заявив Красюк.

Бій між Фьрі та Усиком вже був зірваний раніше.