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Понеділок, 30 Жовтня

Нове вербування: Росія набирає ув’язнених з окупованих територій

Збройні Сили Російської Федерації знову почали поповнювати свої лави.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації знову почали поповнювати свої лави. Вербування в армію Росії почало торкатися ув’язнених, взятих із тимчасово окупованих територій, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Відомство ЦНС повідомило про те, що Російська Федерація на тлі втрат у битвах проти української армії розширила діапазон свого вербування. До лав армії країни-агресора почали набирати ув’язнених з тимчасово окупованих територій.

Йдеться про злочинців із Донецької та Луганської областей. Колаборанти отримали завдання щодо складання списку із ув’язнених, які отримали покарання починаючи з 2014 року, або раніше.

“Противник вже почав використовувати українських в’язнів. Він намагається поповнити втрати, які отримав”, – заявили в ЦНС.

Росгвардія так само вербує колишніх “Вагнерівців“.

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