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Неділя, 29 Жовтня

Революція у розмінуванні: Україна тестує інноваційний безпілотник ST1

ЗСУ розпочали перевірку та тестування нового військового літального апарату безпілотного типу.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України розпочали перевірку та тестування нового військового літального апарату безпілотного типу. Тестування піддається дрон-розмінувальник ST1, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сили оборони півдня України.

Сили оборони півдня України повідомили про те, що проводяться тестування безпілотного літального апарату, націленого на розмінування територій. ST1 Вже зараз оснащений котушкою індуктивності, сенсорами, а також можливістю облітати перешкоди за умови невеликої відстані між дроном і землею.

Крім цього, до технологічної складової військової машини входить мікрокомп’ютер, який обробляє дані, що передаються саперним підрозділам у реальному часі. Щоб мінімізувати ризики.

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