Кадровий голод в Україні: Ринок праці на межі кризи

На українському ринку праці продовжується збереження дефіциту кадрових працівників. Кількість активних вакансій наразі б’є рекорди, проте кандидати не стикаються з конкуренцією, повідомляє “Преса України“.

Під час війни український ринок праці почав відчувати кадровий голод, викликаний найімовірніше тим, що можливих кадрових працівників мобілізують, або вони залишають кордони країни. Кількість активних вакансій на роботодавчому сайті Work.ua впала з позначки 100 000 до 6 000. Це показники з початку повномасштабного вторгнення. Надалі ситуація покращала.

У деяких регіонах ринок праці повністю повернувся до початкових значень, а згодом встановив рекорд в Україні. На сайті було розміщено 105 809 вакансій про пошук працівника.

Кількість вакансій перевищує кількість безробітних вже не перший час.