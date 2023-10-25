Україна приділяє увагу військовим: Збільшення терміну лікування реальне

На території української держави набули чинності оновлення щодо закону про підвищення терміну безперервного перебування на лікуванні представників армії, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Верховної Ради.

Верховна Рада затвердила зміни до закону про безперервне перебування на лікуванні солдатів Збройних Сил України. Цей закон покликаний для того, щоб підвищити ступінь соціального захисту українців, які проходять військову службу.

Також цей закон стосується представників поліції та деяких інших осіб.

Загальний час перебування в Україні у лікувальних закладах та у відпустці збільшено. Раніше воно складало не більше тижня, зараз не більше чотирьох місяців поспіль.

За кордоном загальний час не перевищуватиме одного року під низку.

Цей законопроект допоможе солдатам, які так само повернулися з полону.