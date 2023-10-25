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П’ятниця, 27 Жовтня

Повернення вкрадених прав: Польща стає порятунком для водіїв

У Польщі тепер можна повернути вкрадені права водія.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На території Польщі стала доступна функція повернення посвідчення водія, яке раніше вкрали зловмисники. Це допоможе водіям зберігати спокій за такої ситуації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Послуга повернення вкрадених посвідчень водіїв стала доступною на території Варшави, Вроцлава, Кракова, Гданська.

“До цього нововведення українські водії в Польщі могли обміняти посвідчення водія лише за наявності оригіналу. Тому крадіжка документа була величезним стресом для водіїв. Зараз обміняти документи можна і при крадіжці. Дана послуга окрім Польщі зараз доступна лише на території Грузії.”, – заявила преса. -служба українського МВС

Також МВС повідомили про те, що власникам “євроблях” потурань не буде.

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