Війна на тилу: ЗСУ завдають ударів по російських силах у Херсонській області

Збройні Сили України завдають атак по тилам російських бойовиків. Це відбувається на лінії бойового зіткнення на Херсонщині, повідомляє “Преса України“.

Генеральний штаб Збройних Сил України доповів про успіхи українських військових останнім часом. Він стверджує, що на Херсонському напрямку військовослужбовці української держави проводять контрбатарейні операції проти російської армії. Таким чином ЗСУ завдають вогняної поразки тилам ЗС РФ.

Крім цього, повідомляється, що Збройні Сили України продовжують створювати тиск для армії противника. Вони проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Це заважає російській армії атакувати Україну повною мірою.

ЗСУ вже ліквідували понад 644 солдати ЗС РФ.