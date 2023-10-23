Список золотих можливостей: Українці можуть отримати субсидії з десяти послуг

З’явився список із найменувань, на які громадяни української держави можуть отримати субсидії. До нього входить близько десяти послуг житлової сфери, повідомляє “Преса України” з посиланням на Пенсійний фонд України.

Пенсійний фонд України повідомив про те, що українські громадяни можуть отримати субсидії завдяки відповідності зі списком найменувань. Цю перелік регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

До списку субсидій входять: управління будинком з безліччю квартир, постачання природного газу, електричної енергії, теплової енергії, води. Централізоване водопостачання та водовідведення. Поводження з відходами побуту. Витрати з оплати комунальних послуг, а також придбання газу.

Раніше пенсійний вік в Україні підняли.