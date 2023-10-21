Золото для України: Ольга Харлан перемогла у фехтуванні на турнірі Сателіт FIE

Українська спортсменка у галузі фехтування здобула золоту нагороду на турнірі Сателіт FIE. Воно проходило у дисципліні фехтування на шпагах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Національного олімпійського комітету.

“Ми вже маємо подвійний п’єдестал на даному турнірі. Сателіт FIE з фехтування з використанням шабельного озброєння проходить у ці вихідні. Локація проведення змагання відзначається як Стамбул”, – заявили в МОК.

Комітет повідомляє про те, що Ольга Харлан відкрила олімпійський сезон своєю перемогою.

“Наша спортсменка, яка вже отримувала свої титули, виграла спочатку шість боїв у групі. а після цього так само здобула перемоги у прямому вибутті”, – заявили в МОК.

Українська фехтувальник вже отримала привітання від МОК.

Українська спортсменка також перемогла у пекінському турнірі.