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Субота, 21 Жовтня

Розширення Georges Besse: Франція інвестує у виробництво збагаченого урану

Франція планує розпочати розширення заводу зі збагачення урану.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Французька держава планує розпочати розширення заводу зі збагачення урану. Для цього Франція виділяє з державного бюджету суму 1,7 мільярда євро, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Французька держава розпочала масштабні інвестиції в урановий бізнес своєї країни. Підтримка державного бюджету Франції допоможуть Georges Besse підвищити своє виробництво збагаченого урану більш ніж на 30%.

“Після завершення всіх поставлених цілей об’єкт зможе переробляти достатню кількість урану, щоб виробляти ядерну енергію для потреб, порівнянних із 120 мільйонами домогосподарств на рік”, – заявили в Georges Besse.

Також повідомляється, що США та Європа не ввели санкційні обмеження проти російського гіганта ядерної промисловості “Росатому”.

Український уран пішов із російського ринку.

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