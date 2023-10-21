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Субота, 21 Жовтня

Право на щеплення: Українські переселенці можуть отримати вакцинацію від кору та інших захворювань

Українці, які зазнали внутрішнього переміщення, мають право на вакцинацію.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Громадяни української держави, які зазнали внутрішнього переміщення, мають право на вакцинацію. Це право залежить від місця проживання суб’єкта. Також це стосується щеплення від кору, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр громадського здоров’я.

Центр громадського здоров’я повідомив, що всі внутрішньопереміщені особи не позбавляються прав на вакцинації різних форматів. У місцях, де внутрішньопереміщені особи розташовуються, обов’язково проходить службу працівник медичної сфери, який може організувати допомогу у всіх процесах пов’язаних з послугами в медицині для українських громадян.

Переселенці мають можливість пройти вакцинацію в мобільних вакцинальних бригадах. Це стосується всіх видів обов’язкових щеплень.

Україна перевіряє місця проживання внутрішньопереміщених.

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