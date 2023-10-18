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Середа, 18 Жовтня

Зустріч у Дніпрі: обговорення з Австрією партнерства та перспективи співпраці

Глава Дніпра зустрівся із представником Австрійської Республіки.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Глава Дніпра провів нову зустріч. Він зустрівся із представником Австрійської Республіки. Однією з головних тем обговорення стали актуальні події, а також ситуація у Дніпрі, повідомляє “Преса України“.

Основною темою розмови між Борисом Філатовим та Арадом Бенке стала підтримка у довгостроковій перспективі. Також обговорювалася допомога у відновленні української держави після закінчення повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

“Я хочу відзначити те, що Австрія стоїть на боці української держави, а також робить багато що надавати їй всю можливу допомогу. Ми намагаємося направити Україну в напрямку сприятливої економіки”, – заявив Арад Бенке.

Також зазначається, що австрійські підприємства на території української держави зацікавлені продовжувати працювати в Україні.

Україна також отримала підтримку на відновлення у розмірі $43 мільйонів.

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