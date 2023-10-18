Харківський супермаркет зазнав пожежі: оперативне втручання рятувальників

На території Харкова сталося спалах. Пожежа почалася в одному із місцевих супермаркетів. Рятувальні спецзагони вже ліквідували загрозу розповсюдження пожежі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Державну службу України.

ДСНС України повідомили про локалізацію пожежі в одному із харківських супермаркетів. Пригода почалася ввечері 18 жовтня 2023 року о 18:17. Рятувальні загони після прибуття констатували загоряння облицювання стіни, а також дахи будівлі заввишки три поверхи.

Рятувальні спецзагони завершили процедуру евакуації мирних громадян із місця події, а також локалізували загрозу. Пожежа втратила можливість поширення о 19:00.

Рятувальні загони продовжують ліквідувати загрозу.

В Івано-Франківську також було ліквідовано пожежу.