Ізраїль піднімає плани: Розгортання ‘Щита світла’ для захисту від ракетних атак

Ізраїльська держава готується до розгортання новітньої системи протиракетної оборони. Кодове ім’я системи “Щит світла”, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Новини Ізраїлю“.

Увечері 14 жовтня Ізраїль оголосив про початок розгортання нової системи захисту від ракетних атак, які ініціювали противники. Ця система називається “Щитом світла”, і точні терміни її встановлення на даний момент ховаються, ймовірно, для забезпечення безпеки в місцях установки ПРО.

Так само зазначається, що повідомлення про розгортання було оголошено раніше, ніж очікувалося раніше, тому ймовірно, що і повна процедура розгортання закінчиться раніше, ніж на даний момент очікують.

Система планувалася до розгортання на кордоні з Сектором Газа у 2025 році та у 2027 році на кордоні з Ліваном.

Також Ізраїль отримує підтримку від Польщі.